Wsparcie dla firm na poprawę dostępności

Dostępność to możliwość swobodnego i samodzielnego korzystania z miejsc, przestrzeni, produktów czy usług przez wszystkich użytkowników. Niezależnie od stopnia sprawności. To także usuwanie barier utrudniających codzienne życie, pracę czy naukę. Część udogodnień, jak chociażby te w środkach transportu publicznego czy w przestrzeni miejskiej, wpisało się już w naszą codzienność. Dzięki nim możemy sprawniej się przemieszczać – nie tylko na wózku, ale i z bagażami czy wózkami dziecięcymi. Podjazdy, windy, niskopodłogowe pojazdy pozwalają podróżować swobodniej i ułatwiają odwiedzanie miejsc publicznych – urzędów, przychodni czy bibliotek. Zmienił się sposób projektowania przestrzeni publicznej, tak by była bardziej przyjazna osobom z różnymi potrzebami.

Teraz czas na kolejny, ważny krok.

Zmiany w prawie

Ustawa z 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Polski Akt o Dostępności) wprowadza do polskiego prawa dyrektywę Unii Europejskiej znaną jako Europejski Akt o Dostępności (EAA). Nowe przepisy zobowiązują producentów, importerów, dystrybutorów, upoważnionych przedstawicieli oraz usługodawców do zapewnienia dostępności oferowanych produktów i usług. Przepisy mają umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami pełne uczestniczenie w życiu gospodarczym. To przełomowy moment dla polskiego biznesu, który staje przed wyzwaniem dostosowania swojej oferty do nowych standardów dostępności. Jednocześnie otwiera się przed nim szansa na dotarcie do szerszego grona klientów i budowanie wizerunku przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Wobec firm objętych nowymi przepisami, obowiązki nałożone w ustawie będą stosowane od 28 czerwca 2025 r.

Fundusze Europejskie wspierają wprowadzanie tych dostępnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, promując przy tym wartości, takie jak równość szans i niedyskryminacja.

Co zmienią nowe przepisy?

Dostępność firm oznacza nie tylko łatwiejsze wejście do ich siedziby, sklepu czy placówki, w której obsługiwani są klienci, ale również dostosowanie obiektów dla potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami. Inne udogodnienia umożliwią ich klientom, m.in. korzystanie z usług przez internet, aplikacje mobilne czy automaty. Większe czcionki, prostszy język, bardziej intuicyjne poruszanie się po stronach czy ekranach mają ułatwić korzystanie z bankowości elektronicznej oraz bankomatów, kupowanie biletów w sieci i w biletomatach czy robienie zakupów w sklepach internetowych. Strony www i aplikacje powinny być projektowane tak, by mogły z nich korzystać osoby starsze, o mniejszych umiejętnościach komputerowych, a także osoby z niepełnosprawnościami, m.in. niewidzące lub niedowidzące.

Środki przeznaczone na rozwój dostępności będą dobrą inwestycją.

Preferencyjne pożyczki

Fundusze Europejskie umożliwiają firmom skorzystanie z preferencyjnych pożyczek na poprawę dostępności prowadzonej działalności gospodarczej. Są one udzielane w ramach projektu "Dostępność Plus – Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców" z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Z oferty mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które chciałyby zrealizować inwestycje w obszarze dostępności. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu dostępności w zakresie finansowanej inwestycji. Jego koszt może być pokryty ze środków pożyczki.

Szeroki zakres inwestycji

Kwota pożyczki, sięgająca nawet 1 miliona złotych, pozwala na realizację ambitnych projektów. Zakres inwestycji, które można sfinansować jest bardzo szeroki. Może to być np.: dostosowanie przestrzeni biurowej, organizacja szkoleń w zakresie dostępności dla pracowników przedsiębiorstwa, dostosowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych lub zakup i montaż pętli indukcyjnych.

Co wyróżnia tę pożyczkę? Przede wszystkim atrakcyjne warunki finansowe. Oprocentowanie na poziomie 0,15% w skali roku to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie. Dodatkowo, okres spłaty rozciągający się nawet do 10 lat, z możliwością 12-miesięcznej karencji, daje przedsiębiorcom komfort w planowaniu finansów. Brak prowizji i opłat za udzielenie pożyczki to kolejny argument przemawiający za skorzystaniem z tej oferty. Co więcej, pożyczka przewiduje możliwość umorzenia do 30% kapitału pożyczki, przy spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest między innymi konieczność posiadania certyfikatu dostępności. Certyfikaty wydają podmioty wyłonione przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ich wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa.

Pożyczki to nie tylko zachęta finansowa, ale przede wszystkim motywacja do realnego wdrożenia rozwiązań zwiększających dostępność.

Gdzie szukać informacji?

Projekt realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a pożyczek udzielać będą Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) (która rozpoczęła nabór wniosków 5 sierpnia) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. (nabór wniosków dopiero zostanie uruchomiony). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych tych instytucji.

Materiał sponsorowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.