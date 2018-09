FOZZ, GetBack, Amber Gold, czyli 13 największych afer finansowych w Polsce

Dariusz Przywieczerski, "mózg największej afery finansowej III RP" po wielu latach trafił do Polski, gdzie odsiedzi karę za wyprowadzenie z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego ok. 1,5 mln dolarów. Czy był to rzeczywiście największy przekręt w najnowszej historii Polski? Na pewno jeden z wielu. Przypominamy największe skandale gospodarcze, które wstrząsały naszym krajem w ostatnich trzech dekadach.