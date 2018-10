Najdroższe unijne inwestycje w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Postanowiliśmy sprawdzić, na co idą te środki. Z najnowszej listy projektów realizowanych z funduszy europejskich w Polsce, regularnie publikowanej przez ministerstwo rozwoju i inwestycji, wybraliśmy inwestycje, do których Bruksela dokłada najwięcej. Oto 10 aktualnie realizowanych projektów z najwyższym wkładem unijnym.

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I

2 239 768 001,47 zł z UE

Polskie koleje zmieniają się na lepsze. Pendolino, nowoczesne dworce to tylko niektóre przykłady. Nie może dziwić, że modernizowane są też trasy kolejowe. Wyjątkowo duże są koszty realizacji projektu modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock - Lublin. Przebudowywane są przecież torowiska, modernizowane, wymieniane lub budowane mosty, wiadukty, perony i inne niezbędne budowle i urządzenia techniczne.

Wartość całego projektu to ok. 3,24 mld zł, z czego 85 proc. pokrywa UE.

Inwestycja ma skrócić czas przejazdu na trasie z Lublina do Warszawy do zaledwie 90 min. Prace podzielone są na zadania, a przewidywany termin ich zakończenia to 30 czerwca 2021 r.