Nowe autostrady i ekspresówki. Zobacz, którymi trasami pojedziemy jeszcze w tym roku

Autostrada A1

Jedna z kluczowych tras drogowych w Polsce, łączy Gdynię i Gdańsk przez Grudziądz, Toruń, Łódź, Pyrzowice, Gliwice z południem Polski i sięga po granicę z Czechami. Znaczna część autostrady A1 jest już użytkowana, a GDDKiA poinformowała na początku roku, że w 2019 roku planuje umożliwić kierowcom skorzystanie z nowych, autostradowych kilometrów w ciągu A1 w województwie śląskim i przejazd tą drogą z Katowic do Częstochowy.

W 2019 r. planowane jest oddanie do użytku: odcinka G o długości ok. 4,7 km od węzła Blachownia do węzła Zawodzie, odcinka H o długości ok. 16,7 km od węzła Zawodzie do węzła Woźniki oraz odcinka I o długości ok. 15,2 km od węzła Woźniki do węzła Pyrzowice.

Wartości całkowite kontraktów na budowę A1 wynoszą odpowiednio: odcinka I - 609,5 mln zł, odcinka H - 574,5 mln zł, odcinka G - 219,4 mln zł brutto.