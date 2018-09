Miliarderki. Przedsiębiorcze Polki kontra dziedziczki

25 mld zł - tyle wynosi majątek 50 najbogatszych Polek, które znalazły się w tegorocznym zestawieniu tygodnika "Wprost". To wciąż siedem razy mniej niż ma Francoise Bettencourt Meyers z koncernu L'Oréal, najbogatsza kobieta na Ziemi. Spora różnica, która pokazuje, że biznesmenki nad Wisłą wciąż mają jeszcze wiele do zrobienia. Dla zobrazowania tego dystansu, porównaliśmy majątki najbogatszych Polek i najzamożniejszych kobiet świata. Wnioski są ciekawe. Okazuje się, że nad Wisłą w gronie najbogatszych kobiet dominują tzw. "self made woman", czego nie można powiedzieć o miliarderkach ze świata. Zobaczcie sami, jak Polki wypadają na tle najzamożniejszych kobiet świata.