Lotniska, hotele, parki rozrywki. 10 kosztownych projektów, które zmieniły się w klęskę

Centralny Port Komunikacyjny, największa inwestycja infrastrukturalna Polski po 1989 r. ma kosztować ok. 35 mld zł. Zaplanować inwestycję to jedno, ale zrealizować i utrzymać, to drugie. Jak trudna to sztuka przekonało się już wielu, a dowodami na to są opuszczone, niszczejące obiekty, na które wydano miliony. Ku przestrodze przygotowaliśmy przegląd 12 inwestycji, które spotkał naprawdę smutny los.