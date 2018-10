Made in China. Zobacz, gdzie powstają twoje ubrania

Chiny wciąż są największym eksporterem odzieży, kontrolującym prawie 35 proc. światowego rynku. To właśnie w Państwie Środka szyją całe kolekcje najpopularniejsze zachodnie marki - od popularnych sieciówek po znanych projektantów. Sytuacja w branży jednak stopniowo się zmienia a miejsce Chin, największej szwalni świata, stopniowo zajmują takie kraje, jak Turcja, Bułgaria czy Meksyk. Zobaczcie sami, gdzie powstają ubrania z waszych szaf.

Prawie 35 proc. światowego eksportu odzieży znajduje się w rękach Chin. Tylko w 2016 roku kraj ten wyeksportował odzież o wartości ponad 132 mld euro.

Na zdjęciu mężczyzna w chińskiej fabryce w Hangzhou. To miasto we wschodnich Chinach to znany ośrodek przemysłu tekstylnego.