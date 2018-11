Miliardy z piwa, czyli gospodarcze dobrodziejstwa płynące z chmielu

Co 10. piwo warzone w Europie powstaje w Polsce. Ze środków, które co roku wpływają do budżetu z tytułu opłat i podatków od branży piwnej, można byłoby zbudować pięć Stadionów Narodowych lub kupić 5 tys. elektrycznych autobusów. A to nie jedyne gospodarcze dobrodziejstwa płynące z chmielu.