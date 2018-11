Najdłuższe mosty w Polsce. Jest się czym chwalić

55 kilometrów długości ma najdłuższy obecnie most na świecie. Powstał oczywiście w Chinach. Choć w Polsce o takich projektach nie myślą nawet najbardziej śmiali konstruktorzy, to i my mamy czym się pochwalić. Zobaczcie sami w naszej galerii najdłuższym mostów, jakie konstrukcje powstały w Polsce w XXI w. Zestawienie stworzyliśmy na podstawie rozpiętości najdłuższego przęsła wykorzystanego do budowy mostu.