Kilometr i więcej. Oto 10 najwyższych budynków świata w budowie

Człowiek do tej pory wzniósł 135 budynków o wysokości przekraczającej 300 metrów. Najwyższy z nich - Burj Khalifa - mierzy 828 metrów. W ciągu kolejnych pięciu lat inwestorzy planują oddać 111 kolejnych, co najmniej trzystumetrowych wysokościowców, także w Polsce. Jednak przyrastająca w coraz szybszym tempie liczba drapaczy chmur to za mało. Człowiek chce budować coraz wyżej i wyżej. Granicą, którą teraz starają się pokonać projektanci i konstruktorzy to 1000 metrów wysokości. Już za dwa lata mają być gotowe dwa tak wysokie wieżowce. Zobaczcie sami, jak wygląda ten wyścig na najwyższe budynki.