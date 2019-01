Orlen, Lotos, KGHM. Fotel prezesa państwowej firmy, to gorąca posada

To, że zmiana władzy wywołuje kadrowe trzęsienie ziemi, wiadomo nie od dziś. Jednak ubiegły rok pokazał, że do roszad personalnych w zarządach nie trzeba wyborów. Jak wyliczyła "Rzeczpospolita", co szósty z szefów giełdowych firm pożegnał się w 2018 r. ze stanowiskiem. Najczęściej nie z własnej woli, zwłaszcza gdy zarządzał państwową spółką. Ten rok już zapowiada się równie gorąco. Z nagłówków gazet nie schodzi temat odwołania Daniela Ozona, prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Regularnie wraca też sprawa zmiany szefa Lotosu. Jak widać, stołek prezesa państwowej firmy, to gorąca posada, o czym przekonało się już wielu. Oto oni, prezesi odprawieni w 2018 r.