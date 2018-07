Palikot, Chlebowski, Misiewicz. Zobacz, co byli posłowie robią na politycznej emeryturze

Kiedyś brylowali na sejmowych korytarzach i nie opuszczali pierwszych stron gazet. Gdy przyszła pora rozstania z polityką, postanowili zamienić partyjne legitymacje na... wyciągi z KRS-u. Janusz Palikot po burzliwym romansie z polityką, postanowił na dobre wrócić do biznesu związanego z produkcją alkoholu. Nie on pierwszy otworzył firmę i odciął się od polityki. Zobacz, co na politycznej emeryturze robią zapomniani już dziś nieco byli posłowie, ministrowie, premierzy.