Ile warte jest obywatelstwo? Oto najpotężniejsze paszporty świata

Prawo do swobodnego poruszania się po całym świecie to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić. Umowy międzynarodowe gwarantują swobodny przepływ wyłącznie obywatelom określonych państw, a o wszystkim decyduje jeden dokument... trzymany w garści paszport. To on, w zależności od miejsca wydania, daje lub odbiera możliwość przekraczania granic.