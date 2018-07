Płatne autostrady w Polsce. Sprawdź, ile zapłacisz

Sezon urlopowy w pełni. Miliony Polaków trafiają na polskie autostrady podróżując na letni wypoczynek - czy to nad Bałtyk, czy na górskie szlaki. Planując taką podróż warto wiedzieć, które odcinki dróg szybkiego ruchu są płatne i ile wydamy na przejazd nimi. Bo choć siatka dróg tej kategorii wciąż jest skromna, to opłaty mogą niejednokrotnie zaskoczyć kierowców. Specjalnie dla wszystkich tych, którzy ruszają w podróż po polskich autostradach, przygotowaliśmy przewodnik po płatnych drogach w Polsce wraz z aktualnymi stawkami myta. Zanim wyruszysz, sprawdź, ile to kosztuje.