Rosyjskim oligarchom kryzys i sankcje niestraszne

Kryzys? Sankcje? Inflacja? To, z czym borykają się przeciętni Rosjanie, zdaje się zupełnie nie dotykać oligarchów, którzy bogacą się jak nigdy. Jak wynika z wyliczeń Bloomberga, fortuny 10 najbogatszych Rosjan od początku roku zwiększyły się o 10,8 proc. W tym samym czasie majątki najbogatszych Niemców skurczyły się o 14,8 proc., a Chińczyków aż o 27,6 proc. Zobaczcie, jak wygląda bogactwo "made in Russia".

Leonid Michelson

Majątek: 20,7 mld dol.

Najbogatszy obecnie Rosjanin to dyrektor generalny i główny udziałowiec Novateka. To największy prywatny koncern gazowy w Rosji, który odpowiada za ok. 9 proc. rosyjskiej produkcji tego surowca. Posiada także ponad 48 proc. udziałów w petrochemicznym koncernie Sibur.

Tylko od początku roku jego fortuna wzrosła o ponad 4 mld dol.!

Zarówno Novatek jak i Michelson znaleźli się na liście podmiotów objętych pierwszymi sankcjami nałożonymi przez USA na Rosję, aby ją ukarać za aneksję Krymu. Jednak Novatek kontynuuje swoje projekty, korzystając z finansowego wsparcia ze strony rosyjskiego rządu, jak i kusząc chiński kapitał.

