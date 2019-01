W Polsce żyje się gorzej niż w Rosji? Ten ranking nie zostawia złudzeń

W tym roku ani Stany Zjednoczone ani Niemcy nie zyskały miana najlepszego na świecie kraju do życia w rankingu "Best countries" opracowanym przez US News. Co roku państwa oceniane są w tym zestawieniu pod względem kondycji gospodarczej czy jakości życia. Pod uwagę brane są również takie czynniki jak prawa obywatelskie, kultura, turystyka czy znaczenie na arenie międzynarodowej. W tegorocznej edycji zestawienia najlepszych państw do życia znów wygrało małe, zaledwie ośmiomilionowe państwo. Polska? Niestety daleko w stawce. Co więcej po raz kolejny nasz kraj zanotował spadek w zestawieniu, co świadczy, że kraj nad Wisłą nie jest najlepszym miejscem do życia. Dlaczego? Zobaczcie sami...