Polak jak Niemiec? Różnice są wciąż kolosalne

Wspólna granica na Odrze i Nysie, nieco ponad 570 kilometrów z jednej stolicy do drugiej. Polskę i Niemcy dzieli niewiele, przynajmniej geograficznie. Jednak pojawiające się regularnie zestawienia potwierdzają smutną prawdę. Jesteśmy ubogimi krewnymi zachodnich sąsiadów i musi jeszcze dużo wody upłynąć we wspomnianych rzekach, by Polak mógł równać się z Niemcem. Pracujemy więcej, stać nas na mniej. Jak bardzo? Zobaczcie sami, jak przeciętny Polak wypada na tle Niemcy.