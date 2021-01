ACEA: Liczba rejestracji nowych aut użytkowych spadła o 18,7% w 2020 r.

"W grudniu 2020 roku rynek samochodów użytkowych w Unii Europejskiej zanotował spadek o 4,2% nowych rejestracji do 170 122 sztuk. Odzwierciedla to spadek popytu na vany, które odpowiadają za ponad 85% wszystkich rejestracji, jako że samochody ciężarowe i autobusy sprzedawały się lepiej niż rok wcześniej. Różna była sytuacja na kluczowych rynkach. Rejestracje wzrosły w Niemczech (+4,7%) i Hiszpanii (+2,3%), podczas gdy we Włoszech (-9,4%) i we Francji (-2,1%) spadły" - czytamy w komunikacie.