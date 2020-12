ACEA: Liczba rejestracji nowych aut użytkowych wzrosła o 17,9% r/r w listopadzie

"W listopadzie 2020 roku rynek samochodów użytkowych w Unii Europejskiej zanotował bardzo skromną poprawę, ze wzrostem o 0,1% nowych rejestracji do 167 315. Popyt na vany i autobusy spowolnił w ostatnich miesiącach z kolei samochody ciężarowe kontrybuowały pozytywnie do rezultatu zanotowanego w regionie. Cztery największe rynki wypracowały mieszane rezultaty w listopadzie: ze spadkiem w Hiszpanii (-7%) i Francji (-3,1%), zaś wzrost odnotowano we Włoszech (+11,7%) i Niemczech (+4,3%)" - czytamy w komunikacie.