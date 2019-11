Agora miała 2,9 mln zł straty netto, 47,4 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

"W trzecim kwartale 2019 r. Grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 293,3 mln zł. Były one wyższe o 13,3% w porównaniu z tym samym okresem 2018 r. Przyczynił się do tego głownie wzrost przychodów w segmentach Film i Książka, Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Radio. W pierwszym z tych segmentów wpływy zwiększyły się aż o 28,6% do 122,6 mln zł. O ich wzroście zdecydowały głównie wyższe przychody ze sprzedaży biletów, które zwiększyły się o 14,2% do 62,9 mln zł oraz wyższe o 35,1% wpływy ze sprzedaży barowej, które wyniosły 28,5 mln zł. Segment odnotował również wzrost pozostałych linii przychodowych: z działalności filmowej, Wydawnictwa Agora oraz ze sprzedaży reklam w kinach. Pozytywny wpływ na dynamikę przychodów miały również wpływy z działalności gastronomicznej. Zwiększenie przychodów w segmencie Internet, o 21,1% do 48,2 mln zł, to głównie zasługa wyższych wpływów spółki Yieldbird. Wzrost wpływów segmentu Reklama Zewnętrzna o 12,9% do kwoty 42,1 mln zł to efekt wzrostu wpływów reklamowych spółki oraz

akwizycji Piano Group Sp. z o.o. Wyższe o 12,8% były również wpływy segmentu Radio, które wyniosły 25,6 mln zł, za sprawą wyższych niż w trzecim kwartale 2018 r. wpływów ze sprzedaży czasu antenowego we własnych stacjach oraz pośrednictwa w sprzedaży dla sieci kin Helios. W trzecim kwartale 2019 r. niższe o 9,6% przychody odnotował jedynie segment Prasa. Głównymi przyczynami tego spadku były niższe wpływy z działalności poligraficznej dla klientów zewnętrznych oraz niższe wpływy ze sprzedaży reklam"- czytamy w komentarzu do wyników.