Agora oraz SFS Ventures s.r.o. (kupujący) oraz Czech Radio Center a.s. (CRC) (sprzedawca) dokonali ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży nabytych 100 proc. udziałów w Eurozet. Ostateczna cena sprzedaży 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet, które przejmuje Agora, wyniosła w wyniku korekty ceny 130 673 268 zł. W ciągu pięciu dni roboczych Czech Radio Center musi zwrócić Agorze nadpłatę do kwoty zapłaconej w lutym w kwocie 81,4 tys. zł.

Agora ma za sobą finansowo zły okres. Największa obecnie nadzieja medialnej grupy, czyli kina, zamiast zarabiać, to tracą. Mimo podwyżki cen pop-cornu. Grupa Agora straciła w drugim kwartale 6,2 mln zł i jest to drugi kwartał z rzędu na minusie. I to mimo wzrostu przychodów o 4,5 proc., przy rosnącym o 2 proc. rok do roku rynku reklamowym. Nie pomogło nawet wliczenie do wyników osiągnięć Eurozet.