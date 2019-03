Agora zawarła porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego w segmencie Druk

"Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 25 marca do 23 kwietnia 2019 r. i obejmie do 153 pracowników zatrudnionych głównie w segmencie Druk w Grupie Agora (co stanowi 57% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze, w tym 90% zatrudnionych w drukarni Agory S.A. w Pile oraz 90% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o. w Tychach, według stanu na dzień 1 marca 2019 r.). Działalność poligraficzna Grupy Agora zostanie skoncentrowana w drukarni w Warszawie, a działalność operacyjna drukarni w Pile i w Tychach zostanie wygaszona do 30 czerwca 2019 r. Drukarnia w Warszawie ma największe możliwości druku zarówno w technologii coldset, jak i heatset, a tym samym najlepiej odpowiada na potrzeby własne spółki oraz jej klientów" - czytamy w komunikacie.