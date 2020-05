Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 18 VI o wypłacie 4,56 dywidendy na akcję

"Biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność spółki w perspektywie długookresowej, część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116 305 811,77 zł postanawia się przeznaczyć na utworzony przez zwyczajne walne zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116 417 246,88 zł postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję" - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.