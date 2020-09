Akcjonariusze Mercora zdecydowali o 0,25 zł dywidendy na akcję

"Walne zgromadzenie spółki [...] postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., w wysokości: 15 123 348,33 zł [...] zgodnie z wnioskiem zarządu, to jest przeznaczenie: 3 914 633,75 zł - to jest: 0,25 zł na 1 akcję - na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, 11 208 714,58 zł - na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w podjętej uchwale.