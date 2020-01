Alior Bank przedstawi nową strategię w I, otworzył 1. oddział w nowym formacie

"Oddziałów potrzeba coraz mniej, ale z drugiej strony - my, mając taki model, w którym jest 200 oddziałów własnych i 600 partnerskich, jesteśmy rzeczywiście w innym miejscu. Wydaje się, że 200 oddziałów własnych w dużych miastach to jest ta liczba, której jakoś istotnie zmniejszać nie zamierzamy. Ogromny znak zapytania dotyczy oddziałów partnerskich, które są mniejsze i polegają na umiejętności budowania biznesów w małych społecznościach w mniejszych miejscowościach. Dziś to się wspaniale sprawdza i nic nie wskazuje na to, by to się miało zmienić. Dopóki parter będzie w stanie budować biznes na bardzo ograniczonych kosztach, to my nie będziemy tego zmieniali" - powiedział wiceprezes.