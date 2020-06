Alior Bank zaoferował kredyty dla prosumentów OZE na panele fotowoltaiczne

"Przedsiębiorcy, którzy zawnioskują o kredyt Ekofirma, mogą otrzymać od 50 do 500 tys. zł na realizację inwestycji związanej z wytwarzaniem prądu z własnej mikroinstalacji przy wykorzystaniu energii słonecznej. Kredyt uruchamiany jest jednorazowo lub w transzach na okres do 10 lat, a przyznane pieniądze należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia finansowania - w tym czasie klient spłaca tylko raty odsetkowe. Kredytobiorca zobowiązany jest do posiadania wkładu własnego na poziomie minimum 10% kosztów inwestycji netto, tj. koszt zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych" - czytamy w komunikacie.