Aluprof z Grupy Kęty planuje wzrost przychodów do ponad 1,5 mld zł w 2020 r.

Aluprof należący do grupy kapitałowej Grupy Kęty odnotował ok. 1,4 mld zł przychodów w 2019 r., co oznacza wzrost o 13% r/r, podała spółka. Na 2020 r. planowany jest dalszy wzrost przychodów - o kolejne 3% do ponad 1,5 mld zł. Ubiegłoroczne obroty w 60% zostały zrealizowane na rynku krajowym.