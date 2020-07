Analizy.pl: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,4 mld zł w czerwcu

"Po dwóch miesiącach dominacji funduszy akcyjnych, w czerwcu najwięcej kapitału pozyskały fundusze dłużne. To one cieszyły się największą popularnością przez ostatnie lata, ale w kryzysowym marcu miały także największe odpływy. W czerwcu klienci wpłacili do nich 1,9 mld zł. Nowe środki trafiły zarówno do funduszy obligacji skarbowych jak i o uniwersalnej strategii. W czerwcu liderami zestawienia sprzedaży były trzy fundusze NN Investment Partners TFI - NN Krótkoterminowych Obligacji, NN Obligacji oraz NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus. W sumie zebrały pół miliarda nowych środków" - czytamy w komunikacie.