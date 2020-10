technologie 44 minuty temu

Answear.com: Liczba transakcji wzrosła o 23% r/r do 1,74 mln w I-III kw. 2020 r.

Answear.com odnotował 1,74 mln transakcji w okresie styczeń-wrzesień 2020 r., co oznacza wzrost o 23% r/r, podała spółka. Średnia wartość zamówienia w tym okresie wzrosła o 6% r/r i wyniosła 224 zł netto, a poziom konwersji zwiększył się do 1,81% co przełożyło się na wzrost sprzedaży on-line o 29% r/r.