Answear.com liczy, że jej marka własna osiągnie marże powyżej 50%

"Do tej pory marże, jakie notowaliśmy na naszej marce własnej Answear Lab były na podobnym poziomie, co pozostałe marki. Jednak w tym roku jest ona już o 1-2% wyższa, a docelowo chcemy osiągnąć taki poziom marży, jaki notują inni konkurencji, czyli około 50% i więcej" - powiedział Bajołek podczas wideokonferencji prasowej.

Dodał, że obecnie marka własna w całości wartości sprzedaży ma udział na poziomie ponad 7% i jest to ponad 6 tys. SKU. "Jest to tyle, ile Reserved ma w całej kolekcji, a u nas jest to obecnie tylko damski segment więc widzimy tu dalszy potencjał do wzrostu. Zakładamy, że ten udział marki własnej w wartości sprzedaży docelowo wzrośnie do 15% co ma w przyszłości zapewnić nam wyższą marżę, odróżnić nas od konkurentów i przyciągać nowych klientów po niższych kosztach" - dodał prezes.

Spółka po uruchomieniu niedawno nowego centrum logistycznego pod Krakowem nie planuje uruchomienie kolejnego w najbliższych okresach.

"Powierzchnia tego centrum to 39 tys m2, ale my zajmujemy teraz około połowy powierzchni, część wynajmujemy i w kolejnych latach będziemy sukcesywnie zajmować coraz większą powierzchnię. W kolejnych latach szacujemy, że ten magazyn wystarczy nam na działalność przy generowanych rocznych przychodach na poziomie 2 mld zł, a jak dokonamy dodatkowych inwestycji, to może nawet 3 mld zł" - powiedział także Bajołek.

Według niego, biorąc pod uwagę potencjał obecnego magazynu, nie ma potrzeby otwierania kolejnego magazynu. "Chyba, że w przyszłości wejdziemy na jakiś bardzo odległy rynek, to wtedy taki magazyn byłby potrzebny" - dodał prezes.

Spółka w najbliższych latach planuje zwiększenie skali działalności, dołączając m.in kraje nadbałtyckie czy bałkańskie.

"Oportunistycznie chcemy spróbować swoich sił także w Rosji czy w Kazachstanie, ponieważ prowadzimy sprzedaż na Ukrainie i mamy tam m.in. biuro obsługi rosyjskojęzyczne we Lwowie. Chcielibyśmy to w naszych planach wykorzystać" - powiedział Bajołek.

Answear.com poinformował dzisiaj, że w ramach publicznej emisji akcji zamierza przeprowadzić zapisy w transzy inwestorów indywidualnych od 10 do17 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 18 do 22 grudnia. Cenę maksymalną ustalono na 36,5 zł za akcję, co oznacza, że z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 65 mln zł wpływów netto, zaś wartość całej oferty może wynieść do 159 mln zł.

Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach.

Tagi: handel detaliczny, przemysł elektrotechniczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące