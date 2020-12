Answear.com skupi się na rozwoju organicznym, dywidendę możliwa za kilka lat

"Skupiamy się obecnie na rozwoju organicznym. Jeżeli jednak pojawiły by się jakieś ciekawe podmioty, które mogłyby wzbogacić np. nasze portfolio, to będziemy się temu przyglądać. Obecnie nie mamy jednak takich planów" - powiedział Bajołek.

Answear.com poinformował dzisiaj, że w ramach publicznej emisji akcji zamierza przeprowadzić zapisy w transzy inwestorów indywidualnych od 10 do17 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 18 do 22 grudnia. Cenę maksymalną ustalono na 36,5 zł za akcję, co oznacza, że z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 65 mln zł wpływów netto, zaś wartość całej oferty może wynieść do 159 mln zł.