Anwim deklaruje realizację planu 250 stacji Moya na koniec 2019 roku

"Dojście do poziomu 250 stacji Moya na koniec roku nie będzie łatwe, ale powinno się udać. Już na koniec lutego dysponowaliśmy siecią 206-207 stacji, a marzec był dla nas dobrym miesiącem, w którym chociażby kupiliśmy dwie stacje: w Żarach i Prabutach" - dodał w rozmowie z ISBnews członek zarządu Anwimu ds. handlowych Paweł Grzywaczewski.

Plan Anwimu zakłada, że na koniec 2019 roku sieć Moya będzie liczyła 250 stacji, w tym 200 franczyzowych i 50 stacji własnych firmy Anwim (na koniec 2018 roku tych ostatnich było 33). W dalszej perspektywie spółka chciałaby dysponować siecią ok. 350 stacji do roku 2023.

Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2018 r. liczyła 202 placówki i była szóstą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plan na 2019 rok zakłada powiększenie sieci do 250 placówek, a do 2023 r. - do 350 obiektów.