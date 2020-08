Arctic Paper miał 10,44 mln zł zysku netto, 48,02 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 24,23 mln zł wobec 69,88 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 48,02 mln zł wobec 90,53 mln zł rok wcześniej.

Pandemia negatywnie wpłynęła na wolumen sprzedaży grupy, przy czym segment papieru, w przypadku którego spadek wyniósł 25%, poradził sobie stosunkowo lepiej niż europejski rynek papieru graficznego, który odnotował ponad 30% spadek popytu, podkreślono w komunikacie.

"Dzięki wdrożonym działaniom ograniczyliśmy negatywny wpływ pandemii na wyniki grupy; mimo to nie byliśmy w stanie w pełni zrównoważyć spadków. Choć nadal istnieje duża niepewność co do przyszłości, odnotowujemy wyraźne oznaki ożywienia popytu na nasze produkty" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 616 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 762,52 mln zł rok wcześniej.

Segment papieru w II kw. osiągnął zysk EBITDA na poziomie 30 mln zł (35,4 mln w II kw. 2019 r.) i przychody w wysokości 403,8 mln zł (537,6 mln zł). W pierwszej połowie 2020 r. zysk EBITDA w segmencie papieru wzrósł ponad dwukrotnie do poziomu 114,7 mln zł (51,7 mln zł w 1H 2019 r.). Dzięki wdrożonym wielopłaszczyznowym działaniom, które wiązały się z ograniczeniem kosztów oraz podjęciem kroków mających na celu optymalizację kapitału obrotowego i wyższą wydajność, odroczeniem inwestycji, a także wykorzystaniem oferowanych rządowych programów wsparcia, wpływ pandemii na wyniki grupy był ograniczony, wynika także z komunikatu.

Produkcja wyniosła 114 000 ton w II kw. (147 000 w II kw. 2019 r.), a wykorzystanie mocy produkcyjnych 69% (w 2019 r. było to 92%).

Pandemia wywarła również wpływ na wyniki spółki zależnej Rottneros. Sprzedaż spółki spadła do 510 mln SEK w II kw. (582 mln SEK w 2019 r.), a zysk EBITDA wyniósł 31 mln SEK (131 mln SEK). Na wyniki drugiego kwartału negatywnie (-23 mln SEK w porównaniu do 0 mln SEK w roku ubiegłym) wpłynęła decyzja o przyspieszeniu planowanego przeglądu technicznego, który zwykle ma miejsce w III kwartale - ograniczając tym samym produkcję w tym okresie do 97 700 ton (107 700 w tym samym okresie rok wcześniej), podkreślono.

W I poł. 2020 r. spółka miała 65,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 429,95 mln zł w porównaniu z 1 583,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 7,73 mln zł wobec 19,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

