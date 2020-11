Arctic Paper miał 44,46 mln zł zysku netto, 86,4 mln zł EBITDA w III kw.

"W III kw. 2020 r. Grupa Arctic Paper osiągnęła przychody w wysokości 702,8 mln zł (w porównaniu do 794,4 mln w III kw. 2019 r.), a zysk EBITDA wyniósł 86,4 mln zł (71,5 mln w roku ubiegłym). Na poziomie skonsolidowanym połączenie segmentu papieru i celulozy stabilizowało przychody grupy dzięki wzajemnemu równoważeniu się wahań w obu segmentach" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Rottneros AB, w którym Grupa Arctic Paper posiada 51% udziałów, odnotował spadek przychodów do 508 mln SEK (z 617 mln SEK w roku ubiegłym), oraz zysk EBIT wynoszący 4 mln SEK (54 mln SEK). Przyczyną spadku wyników były niższe ceny sprzedaży związane ze słabszym rynkiem celulozy. Rottneros kontynuował sprzedaż większych partii towaru niż zwykle w ramach kontraktów krótkoterminowych, co negatywnie wpłynęło na marże. Produkcja osiągnęła rekordową wielkość 110 200 ton (100 300 w roku ubiegłym). Choć rynek celulozy nadal charakteryzuje się niepewnością i zmniejszonym popytem, to cena surowca od ponad roku jest stosunkowo stabilna.