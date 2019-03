Arctic Paper miało 60,5 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018r.

"EBITDA w 2018 roku wyniosła 223 486 tys. zł, natomiast w 2017 roku wyniosła 244 388 tys. zł. Spadek EBITDA w 2018 roku jest wynikiem przede wszystkim wyższych kosztów surowców do produkcji papieru, w szczególności celulozy, denominowanych w PLN. W okresie sprawozdawczym marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 7,08% w porównaniu do 8,28% w 2017 roku" - czytamy dalej.

"W 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 3 158 210 tys. zł w porównaniu do 2 952 806 tys. zł w poprzednim roku i wzrosły o 7% (205 404 tys. zł). Przychody ze sprzedaży papieru wzrosły o 4,1% (89 746 tys. zł), a przychody ze sprzedaży celulozy wzrosły o 14,8% (115 659 tys. zł) w porównaniu do 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Wolumen sprzedaży papieru w 2018 roku wyniósł 635 tys. ton i był o 28 tys. ton niższy niż w poprzednim roku. Oznacza to spadek wolumenu sprzedaży o 4,2%. Wolumen sprzedaży celulozy w 2018 roku wyniósł 365 tys. ton (2017 rok: 365 tys. ton), podano także.

"Wielkość sprzedaży papieru w 2018 roku zmniejszyła się o nieco ponad 4% w porównaniu do 2017 roku, ale udział papieru specjalistycznego i papieru premium zwiększył się zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości. Nasze średnie przychody ze sprzedaży papieru n a tonę wzrosły o nieco ponad 12% w 2018 roku. Wyraźnie również widać, że rynek papieru niepowlekanego, papieru segmentu premium i do zastosowań innych niż graficzne rozwijał się znacznie lepiej niż na przykład rynek objętościowych papierów powlekanych" - napisał prezes Michał Jarczyński w liście dołączonym do raportu.