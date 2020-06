Ardanowski: Nie ma żadnych powodów do znaczącego wzrostu cen żywności

"Nie ma żadnych powodów, żeby ceny żywności w Polsce rosły, ponieważ - proszę zauważyć - nie mamy mniejszych zbiorów, mniejszych plonów. Ten rok zapowiadał się dramatycznie, jeżeli chodzi o suszę, deszcze majowe sprawiły, że ona jest już mniej realna. Owszem, nie możemy jeszcze do końca przewidzieć, czy zbiory będą bardzo wysokie, ale na pewno będą, już nie będzie dramatu, jak to miało miejsce w 2018 czy 2019 roku" - powiedział Ardanowski w rozmowie z ISBnews.TV.

"Nie ma realnych podstaw do tego, żeby te ceny żywności rosły, a jeżeli się takie pojedyncze przypadki pojawiają, to nie są wynikiem ogromnych dochodów rolników. Udział surowców rolniczych w produkcie finalnym stanowi co najwyżej kilkanaście procent" - stwierdził minister.