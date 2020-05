ASM SFA: Średnia wartość wzorcowego koszyka FMCG wzrosła o 0,75% m/m w IV

"Wartość uśrednionego koszyka zakupowego w kwietniu była niewiele wyższa od wyniku marcowego - o niecałe 0,75% (ok. 1,75 zł), czyli 235,68 zł (wobec 233,94 zł w marcu). Najdrożej, znów kupowaliśmy online, ale w kwietniu padł rekord pod względem wysokości cen koszyka e-grocery: 274,82 zł to o blisko 23 zł (9%) drożej niż przed miesiącem" - czytamy w komunikacie.

Dystans koszyka e-grocery do wartości średniej wzrósł do bezprecedensowych 40 zł (16,6%) i aż do 60 zł (27,5%) różnicy względem najtańszego sklepu - Auchan (z wartością 215,43 zł), podano również.

"Także w porównaniu kanałów sprzedaży niezmiennie, od rozpoczęcia cyklicznych badań koszyka zakupowego ASM SFA, pod względem wysokości cen przoduje kanał e-grocery, tym razem jednak wyraźnie wyprzedzając pozostałe kanały sprzedaży (o blisko 25 zł). Podobnie jak w poprzedzających miesiącach na drugim miejscu pod względem atrakcyjności cen plasują się sklepy tradycyjne, a jeszcze taniej wyniosą nas zakupy w hybrydach online i offline (czyli mix zakupów w sklepie stacjonarnym i internetowym tej samej sieci). Hybrydy i sklepy tradycyjne były w kwietniu na zbliżonym poziomie cenowym (niecałe 3 zł różnicy)" - czytamy dalej.

Pomiędzy sieciami ceny w poszczególnych grupach produktowych różnią się - do 30% (jak w przypadku słodyczy ).

"Ekstremalne miejsca w rankingu nie oznaczają, że dana sieć ma w swojej ofercie wyłącznie najdroższe lub najtańsze produkty. Np. najkorzystniejszy pod względem ceny mierzonego przez nasz koszyka zakupowego Auchan miał w kwietniu w swojej ofercie aż 12 najtańszych produktów, ale nie był rekordzistą - najwięcej, bo aż 13 najtańszych spośród badanych artykułów znaleźliśmy w Makro (czwartej najdroższej sieci w tym miesiącu i trzeciej spośród sklepów stacjonarnych)" - podano w materiale.

Natomiast rekordzistą pod względem liczby najdroższych produktów z naszego badania był w kwietniu, podobnie jak przed miesiącem, E.Leclerc (14 sztuk).

W ujęciu rocznym średnia wartość kwietniowego koszyka była w 2020 roku wyższa od 2019 o niecałe 11 zł (235,68 zł vs. 224,87 zł r/r), czyli o ok. 4,5%. Najbardziej zdrożały w tym roku ceny w e-grocery (o 6,17%) oraz w Biedronce (o 6,25%) i Makro (aż o 9,89 %).

"Zestawienie cen poszczególnych kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że wszystkie badane przez nas towary FMCG podrożały: najbardziej mięso, wędliny i ryby (o 11,3%) oraz mrożonki (10,15%). Pozostałe kategorie produktowe zdrożały średnio o 3-5,5%. Najbardziej stabilne pozostały ceny słodyczy i napojów" - czytamy dalej.

Badanie wykazało wartość koszyka najdroższego wzrosła o 13,44 zł (czyli o ok. 4%), zaś najtańszego o 10,6 zł (6,8%).

Najdroższe sklepy stacjonarne obniżyły ceny produktów uwzględnionych w badaniu o 2-3 zł, większość sieci pozostała względnie stabilna cenowo (z lekkim trendem zwyżkowym - do 1 zł). Wyraźniejszy wzrost cen miesiąc do miesiąca odnotowano w Biedronce - średnio o blisko 3 zł.

"Średnia wartość badanego przez nas koszyka zakupowego wzrosła rok do roku co prawda niezbyt drastycznie, ale tendencje rosnące są wyraźne dla większości sieci - nawet tych najtańszych. Największe skoki cenowe widać w kanale e-grocery. Należy wziąć pod uwagę, że pomiary cen do naszego marcowego badania pokryły się z terminem ogłoszenia pandemii koronawirusa, a więc i z boomem zakupów ,,na zapas", ale jeszcze przed wprowadzeniem restrykcyjnych ograniczeń w handlu. Tę wyjątkową, kryzysową sytuację na rynku (zresztą nie tylko polskim, ale i w całym regionie) odzwierciedlą najprawdopodobniej wyniki badania za miesiąc" - powiedział dyrektor zarządzający ASM SFA Patryk Górczyński, cytowany w materiale.

ASM SFA przeprowadza badanie i porównanie cen koszyka w cyklach comiesięcznych. Aktualne dane zebrano w dniach 1-6 kwietnia 2020 r.

Badanie ASM Sales Force Agency obejmuje porównanie cen 50 produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z różnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline). Badanie przeprowadzane jest w dyskontach (Lidl i Biedronka), sieciach tradycyjnych (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Kaufland, Tesco) oraz cash &carry (Makro i Selgros). Do zbiorowej kategorii e-grocery zaliczają się 4 sklepy online: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl oraz szybkikoszyk.pl. Hybrydę sprzedaży stacjonarnej i internetowej reprezentują odpowiednio Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerconline, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy.

ASM Sales Force Agency jest spółką zależną ASM Group S.A. czołowej polskiej spółki holdingowej, specjalizującej się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Do grupy kapitałowej zarządzanej przez ASM GROUP S.A. należą spółki prowadzące działalności na terenie Polski, Włoch oraz w krajach DACH - Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

rynek spożywczy, handel detaliczny

