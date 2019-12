Assay chce pozyskać 40 startupów do swojego portfela

"W perspektywie 24 miesięcy chcemy dojść do poziomu 40 spółek [...] To jest poziom, który jesteśmy w stanie obsłużyć organizacyjnie" - powiedział Blichewicz w rozmowie z ISBnews.TV.

Jak podkreślił, inwestycje Grupy Assay w 90% kończą się komercjalizacją, w przeciwieństwie do trendów rynkowych.

"Jest to proporcja zupełnie odwrotna do tego, co się dzieje na rynku. Natomiast my też działamy dosyć nieszablonowo. Czyli otaczamy dosyć mocną opieką i też - nie ukrywam - kontrolą spółki, w które inwestujemy, w odróżnieniu od większości funduszy inwestycyjnych, które działają na zasadzie dosyć masowej, czyli inwestują w krótkim czasie w wiele przedsięwzięć, nie mając z kolei zasobów do bieżącego wsparcia, czyli nie są w stanie obsługiwać zapotrzebowania tych spółek" - podkreślił.

"Młodzi przedsiębiorcy potrzebują naprawdę bardzo dużo uwagi, wsparcia i też sporo kontroli, jeżeli chodzi o decyzje, które podejmują. Często nie mają znajomości rynku, nie wiedzą, w jaki sposób realizować strategię, którą sami obmyślili. A złe decyzje młodych przedsiębiorców często kończą się likwidacją działalności" - dodał.

Zdaniem Blichewicza, alternatywne spółki inwestycyjne i alternatywne fundusze inwestycyjne, to szansa dla startupów z dwóch powodów.

"Pierwszym z nich, który występuje w przytłaczającej większości, jeżeli chodzi o liczbę istniejących tego typu funduszy, to fundusze dofinansowane, czyli takie, które przy współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju, czy też NCBR, poszukują młodych przedsięwzięć w określonych obszarach, posługując się środkami równolegle prywatnymi, jak i publicznymi" - powiedział.

Jego zdaniem, oczywiście one mają swoje wady i zalety.

"Zaletą jest to, że to dofinansowanie zachęca inwestorów do partycypacji w takim funduszu. Natomiast wadą, że procedury i zasady, na jakich one działają, są sztywniejsze niż funduszy posługujących się w 100% kapitałem prywatnym" - dodał.

Drugi rodzaj, czyli alternatywne fundusze inwestycyjne, to takie, które obracają w 100% kapitałem prywatnym. I, co ważne - zdaniem Blichewicza - charakteryzują się elastycznym sposobem działania. Wyjaśnił, że taki fundusz jest w stanie dostosować się do potrzeb startupów, które potrzebują nie tylko kapitału, ale i bieżącego wsparcia w codziennym prowadzeniu biznesu.

"Sam koncept alternatywnej spółki inwestycyjnej powstał jako pewnego rodzaju uproszczenie, jeżeli chodzi o polską legislację. Uproszczenie, które ma na celu ułatwić podmiotom działalność inwestycyjną bez konieczności starania się współprace przy towarzystwach funduszy inwestycyjnych, których w Polsce wcale nie mamy tak wiele" - dodał.

Assay to niezależny fundusz inwestycyjny z długoletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa gospodarczego. Grupa działa w pionierskim na krajowym rynku modelu biznesowym, opartym na akwizycji i współprowadzeniu firm, realnie angażując się w budowanie sukcesów spółek ze swojego portfela.

W sierpniu 2019 roku Assay Management został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Assay inwestuje głównie w podmioty o wysokim potencjale wzrostu, zamierzające rozpocząć działalność lub będące na wczesnym etapie rozwoju, a preferowane branże to: elektromobilność, medycyna i software.

