ATM miał 3,53 mln zł zysku netto, 9,64 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

"W pierwszym półroczu 2020 roku spółka zanotowała kolejną dynamiczną zwyżkę wyników finansowych. Tempo zmian podstawowych pozycji sprawozdania z dochodów było następujące: przychody ze sprzedaży wzrosły o 15% r/r, do czego tradycyjnie przyczynił się głównie segment usług centrów danych (+30% r/r) oraz utrzymujące się od początku 2016 r. na zbliżonym poziomie przychody z segmentu usług telekomunikacyjnych (+1,5% r/r); koszty świadczenia usług wzrosły o 18% r/r, co w 2/3 spowodowane było wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej nabywanej przez spółkę w celu świadczenia usług gwarantowanego zasilania w ramach segmentu usług centrów danych; zysk ze sprzedaży wzrósł o 13% r/r, a rentowność sprzedaży obniżyła się o 1 p.p. i wyniosła 60,4%; koszty działalności operacyjnej - w zakresie uwzględnianym przy wyliczaniu zysku EBITDA - pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim roku. Zysk EBITDA wyniósł w I poł. 34,6 mln zł (+23% r/r). Tradycyjnie już niemal 100% całkowitych przychodów spółki

stanowiły przychody o charakterze powtarzalnym, abonamentowym" - czytamy w traporcie.