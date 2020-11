Auto Partner powiększył powierzchnię w magazynie MLP w Pruszkowie o 4,3 tys. m2

"Wraz z dynamicznym wzrostem skali działania zdecydowaliśmy się na rozbudowę powierzchni magazynowej w Pruszkowie z 8,5 tys. do blisko 13 tys. m2. Dziś w grupie mamy łącznie ponad 100 tys. m2 powierzchni magazynowej. MLP Group tworzy nowoczesną przestrzeń magazynową świetnie dopasowaną do naszych potrzeb. Od lat współpracujemy korzystając z parków MLP. Magazyn w Pruszkowie działa od 2017 roku i wspiera naszą dystrybucję w kraju jak i za granicą" - dodał dyrektor logistyki Auto Partner Tomasz Suszyński.

MLP Pruszków II to centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 309 tys. m2, z tego blisko 200 tys. m2 jest już oddane do użytku. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760, a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, podkreślono.