Backlog Mostostalu Zabrze to 455 mln zł na koniec IV, potencjalnie 681 mln zł

"Na koniec kwietnia 2020 roku wartość backlogu, tj. wartość robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 455,4 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 225,4 mln zł, co łącznie stanowi 680,8 mln zł" - czytamy w raporcie za I kw. 2020 r.

"W minionym okresie grupa nie odnotowała istotnego wpływu pandemii COVID - 19 na działalność operacyjną, jednak poniesione zostały dodatkowe koszty w celu utrzymania ciągłości naszej działalności i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, co może mieć wpływ na wyniki kolejnych okresów. Istotnym elementem, który przyczynił się do realizacji prac na kontraktach zgodnie z obowiązującymi harmonogramami jest fakt, iż w krajach, w których działa Mostostal Zabrze nie wprowadzono obostrzeń polegających na zamknięciu budów, a wśród pracowników grupy nie stwierdzono żadnego przypadku zakażeń koronawirusem. W grupie zostały wprowadzone oczywiście konieczne środki ostrożności zgodnie z wytycznymi Rządu i GIS, ale budowy, wytwórnie oraz biura grupy pracowały i nadal pracują bez większych zmian" - skomentował prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w materiale.

"W obliczu kryzysu przetrwają firmy z mocnymi fundamentami i skutecznymi, nowoczesnymi systemami zarządzania. Grupa Mostostal Zabrze w przeszłości miała problemy, które zmusiły ją do solidnego przemyślenia strategii oraz radykalnej zmiany sposobu działania. Odrobiliśmy to zadanie, o czym świadczą stabilne zyski i dodatnie przepływy pieniężne, niskie zadłużenie oraz dostępne limity gwarancyjne. Obecna sytuacja związana z pandemią na pewno przełoży się na wiele aspektów życia gospodarczego i naszą grupę, ale dokładamy wszelkich starań, aby te negatywne skutki maksymalnie ograniczyć. To co już obserwujemy to odwlekanie decyzji inwestycyjnych klientów. Należy się również spodziewać wzrostu zadłużenia firm, które z powodu niepewności związanej z pandemią optymalizują swoje zasoby gotówkowe. Nasze zadłużenie nawet w przypadku wzrostu powinno utrzymać się na bezpiecznym poziomie ze względu na rekordowo niski dług jaki odnotowaliśmy na koniec 2019 roku" - dodał prezes.