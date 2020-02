Bank Millennium zwiększył rezerwę zw. z klauzulami w umowach CHF do 223 mln zł

"Zważywszy na zwiększone ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi , Bank Millennium utworzył 223 mln zł rezerw na ryzyko prawne. Kwota ta oznacza wzrost w stosunku do wstępnej wartości 150 mln zł rezerwy, o której bank poinformował w dniu 16 stycznia 2020. Metodologia opracowana przez bank jest oparta o następujące główne parametry: (1) liczba aktualnych spraw sądowych, (2) potencjalne przyszłe sprawy sądowe złożone przeciw bankowi w określonym horyzoncie czasowym oraz (3) prawdopodobieństwo i kwota wypływu środków, w przypadku określonego orzeczenia sądu" - czytamy dalej.

Na koniec 2019 roku bank posiadał 2 010 umów kredytowych objętych indywidualnymi postępowaniami dotyczącymi klauzul indeksacyjnych do walut obcych o łącznej wartości roszczeń zgłoszonych przez powodów w wysokości 203 mln zł.

"Do dnia 31.12.2019 tylko w 19 sprawach wydano prawomocne orzeczenia, z których ogromna większość była zgodna z interesem banku. Roszczenia sformułowane przez klientów w postępowaniach indywidualnych dotyczą głównie uznania nieważności umowy lub zapłaty w celu zwrotu rzekomo nienależnych świadczeń, na skutek abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych. Agresywna kampania reklamowa, obserwowana w sferze publicznej zachęcająca do zgłaszania roszczeń wobec banków, może doprowadzić do wzrostu liczby spraw sądowych" - czytamy dalej.