Bank Pekao ma kwalifikowany podpis elektroniczny od Asseco Data Systems

Większość pracowników Banku Pekao pracuje od marca w trybie zdalnym. Aby zachować pełną ciągłość biznesową, potrzebne było narzędzie, które umożliwiłoby podpisywanie różnego rodzaju dokumentów bez konieczności przychodzenia do biura, czy też bezpośrednich spotkań z klientami. Jedynym dostępnym na rynku rozwiązaniem, które pozwala na wiążące prawnie podpisywanie dokumentów na odległość, jest kwalifikowany podpis elektroniczny . Wdrożenie tego narzędzia w strukturze Banku Pekao pozwoliło osobom zatrudnionym w różnych częściach kraju kontynuować pracę w sposób zdalny, podano.

"Podpis elektroniczny w pierwszym etapie został udostępniony kadrze zarządzającej, która w związku z sytuacją spowodowaną pandemią i przejściem na pracę zdalną, pilnie potrzebowała narzędzia, które usprawniłoby akceptację dokumentów m.in. umów z klientami i dostawcami. Musieliśmy szybko dostosować się do pracy na odległość, a wdrożenie podpisu elektronicznego, znacznie to ułatwiło. Nasi pracownicy mogą zatwierdzać ważne bankowe dokumenty bez wychodzenia z domu" - powiedział dyrektor ds. programów transformacyjnych Banku Pekao Marcin Rojek, cytowany w komunikacie.

Podpis elektroniczny Asseco jest dostępny również w formie aplikacji mobilnej, co oznacza, że dokument można sygnować na każdym urządzeniu podłączonym do internetu - również smartfonie, czy tablecie. Jest to wygodne rozwiązane zwłaszcza w przypadku pracowników, którzy często podróżują, podkreślono.