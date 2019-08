Bartolini Air zamówi pierwsze nowe samoloty pod współpracę z Ryanair w styczniu

"Będą to Tecnamy P2002JF. Bartolini Air użytkuje te samoloty od niemal 10 lat, więc nie będzie to zasadnicza nowość dla firmy. Jedyna różnica będzie wynikała z faktu, iż producent samolotu Tecnam aktualnie prowadzi recertyfikację tego modelu do wyższego poziomu, jakim są przepisy EASA CS-23 (dotychczas był on certyfikowany wg CS-VLA). Nowa certyfikacja pozwoli na użytkowanie tego samolotu do szkolenia do lotów wg wskazań przyrządów, a zatem do uzyskania przez pilotów kwalifikacji Intrument Rating - IR(A). Dotychczas to szkolenie było wykonywane na większych samolotach, a więc recertyfikacja pozwoli na obniżenie kosztu szkolenia pilotów. Tecnam P2002JF będzie zapewne najtańszym samolotem do tego szkolenia na rynku" - wyjaśnił prezes.