Benefit Systems miał 40,81 mln zł straty netto, 19,32 mln zł EBITDA w II kw.

"W pierwszym półroczu wprowadziliśmy szybko i skutecznie plan optymalizacji kosztów, a rozwiązania rządowe, zwłaszcza Tarcza 1.0, umożliwiły nam dodatkowo redukcję kosztów wynajmu powierzchni klubów fitness w galeriach handlowych oraz wynagrodzeń pracowniczych, dzięki czemu udało się nam wygenerować znaczące oszczędności. W trakcie lockdown zamknięte były wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym nasze kluby, więc osiągaliśmy znacznie niższe przychody. Zdołaliśmy utrzymać 30% kart sportowych w Polsce dzięki bardzo sprawnemu rozszerzeniu oferty online. Mimo to, by być gotowym na odmrożenie rynku fitness, w całym okresie ponosiliśmy znaczące koszty związane z utrzymaniem własnych klubów fitness oraz struktur programu MultiSport w Polsce i na rynkach zagranicznych" - skomentował członek zarządu odpowiedzialny za finanse Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie.

Przychody segmentu Polska w II kwartale 2020 zmniejszyły się do 65 mln zł (spadek o 78% r/r) oraz do 364,3 mln zł w skali pierwszego półrocza 2020 r. (spadek o 37% r/r). Wyniki tego segmentu obciążyły w II kwartale koszty działań wspierających partnerów sportowych Benefit Systems, w tym m.in. finansowe wsparcie dla obiektów sportowych wznawiających działalność po epidemii. Odmrożenie polskiego rynku fitness nastąpiło 6 czerwca, wówczas w ramach grupy otwarto 115 klubów w Polsce (ok. 70% sieci). W ramach działań optymalizacyjnych w II kw. br. Benefit Systems zdecydował o zamknięciu 4 klubów w Polsce, które zostały uznane za trwale nierentowne, natomiast trzy kolejne są na etapie szczegółowych analiz. Pozostałe kluby są systematycznie otwierane. Obecnie Benefit Systems posiada 184 kluby własne, w tym 159 w Polsce oraz 25 na rynkach zagranicznych, wskazano w komunikacie.