BGK: 13,1% MŚP zredukowało zatrudnienie na przełomie V/ VI wobec 17,3% w IV

"Widzimy, że pracownicy wracają na rynek. Większość przedsiębiorców - 86,1% - określa aktualny stan zatrudnienia na poziomie tego sprzed pandemii. Z naszych pomiarów wynika, że przybliżona skala redukcji zatrudnienia wobec stanu sprzed pandemii wynosi około 3%, czyli 185 tys. osób. Wynik ten jest znacznie lepszy niż w poprzednich dwóch falach, kiedy wynosił odpowiednio 500 i 600 tys. zredukowanych miejsc pracy. Poprawę można najprawdopodobniej przypisać powrotowi do pracy osób przede wszystkim zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, często wykonujących daną pracę jako dodatkową (np. studenci, emeryci, obcokrajowcy). Jest to związane ze znoszeniem ograniczeń i powolnym powrotem do normalnej, choć wciąż ograniczonej, działalności gospodarczej wielu małych firm" - powiedział główny ekonomista BGK Mateusz Walewski, cytowany w komunikacie.

Z analiz BGK wynika, że 99% firm utrzymało się na rynku, jednakże 82,2% deklaruje, że przychody firm spadły, ok. 14,1% firm MŚP deklaruje, że pozostały na tym samym poziomie, 2% - deklaruje wzrost.

"Co szósta firma z sektora MŚP dotychczas nie doświadczyła spadków przychodu, w tym 2% firm odnotowało wzrosty. Oczekujemy, że w kolejnych falach badania sytuacja będzie ulegała poprawie, przede wszystkim w związku z powolnym odbudowywaniem się popytu na dobra i usługi" - wskazał Walewski.

Od poprzedniego pomiaru wzrósł odsetek firm z sektora MŚP, które wracają do pełnej działalności, podano także.

"Pomimo tego, że sytuacja firm wciąż jest trudna, to powoli wracają one do normalnej działalności, czego dowodem jest powrót do pracy znaczącej części pracowników. Oczekujemy, że w kolejnych falach badania sytuacja będzie ulegała poprawie, przede wszystkim w związku z powolnym odbudowywaniem się popytu na dobra i usługi. Sytuacja małych i średnich firm wraca do normy także dzięki temu, że znaczny ich odsetek korzysta z narzędzi tarczy antykryzysowej. 52% firm skorzystało albo korzysta z instrumentów tarczy antykryzysowej, a 83,2% firm korzystało lub planuje z niej korzystać. Jedynie co szósty przedsiębiorca - 16,8% - nie korzysta z tarczy i nie ma takich planów" - powiedział główny ekonomista banku.

Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami są niezmiennie zwolnienia ze składek ZUS, z których korzysta już 45% firm, a planuje skorzystać kolejne 30 proc. Kolejne, najbardziej popularne narzędzia, to dofinansowanie części wynagrodzeń oraz nisko oprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy. Wzrasta odsetek firm z sektora MŚP, które wracają do normalnej działalności. Liczba firm, których aktualny zakres działalności jest porównywalny do tego sprzed pandemii wzrósł z 23,3% w 3 fali do 28% w 4 fali badania. Poprawę sytuacji można przypisywać przede wszystkim stopniowemu znoszeniu ograniczeń administracyjnych i powolnemu uaktywnianiu się zamkniętych do tej pory sfer działalności gospodarczej" - dodał.

Badanie wykazało, że ponad połowa firm (52%) skorzystała albo korzysta z instrumentów tarczy antykryzysowej.

Badanie zostało przeprowadzone (techniką CATI) na zlecenie BGK przez CM Indicator. Próbę stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MŚP zatrudniające do 249 pracowników, z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych; wielkość próby w poszczególnych falach to: I fala: N=400, II fala: N=401, III fala: N=400, IV fala= 404.Wielkość próby w podziale na liczbę pracowników: mikro (N=280), małe (N=80) i średnie (N=40). Badania przeprowadzono w dniach: 14-24 kwietnia, 27 kwietnia - 8 maja, 11-22 maja, 25 maja - 5 czerwca.

