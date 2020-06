BIEC: BOP wzrósł o 5,6 pkt w V, spadek liczby ofert pracy wyhamował

"W samym maju wyhamowanie spadku liczby internetowych ofert pracy, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, notujemy we wszystkich województwach. Najwięcej nowych ofert napłynęło do woj. kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego, w których odnotowano relatywnie niewielką liczbę zakażeń koronawirusem. Z kolei w woj. śląskim, które jest obecnie ośrodkiem największej liczby zakażeń, liczba ofert pracy pozostała na poziomie zbliżonym do tego z poprzedniego miesiąca. W relacji do lutego br. wszędzie jest dużo mniej ofert. W największym stopniu spadek dotyczył woj. mazowieckiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. W tych dwóch pierwszych regionach spadek liczby wakatów wyniósł ponad 40%" - czytamy w raporcie.