BIEC:WPI spadł o 0,7 pkt m/m w VIII, nie występuje trwałe nasilanie się inflacji

"Znaczący wpływ cen żywności na poziom obecnej inflacji wynika ze struktury wydatków przeciętnego 'Kowalskiego', w koszyku którego 1/4 to wydatki na żywność. Mniejsze znaczenie dla poziomu inflacji miały dotychczasowe wzrosty cen gazu czy usług medycznych. Pozostałe potencjalne źródła wzrostu cen, takie jak ceny surowców, w tym ropy naftowej, czy oczekiwania przedsiębiorców na temat przyszłych cen producentów nie wykazują jak na razie tendencji do wzrostu i kształtowane są bardziej przez czynniki ograniczające presję inflacyjną, spośród których najistotniejszym jest spadek popytu w efekcie spowolnienia globalnej gospodarki , w szczególności u naszych najważniejszych europejskich partnerów handlowych" - czytamy w raporcie.

Oczekiwania producentów na temat kształtowania cen na oferowane przez nich wyroby, jak i dotychczasowe tendencje wskaźnika PPI wskazują na znaczną powściągliwość przedstawicieli sektora przedsiębiorstw do podnoszeniu cen, podało Biuro.

"Indeks obciążenia kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej liczony na podstawie ocen ankietowanych przedsiębiorców wzrósł w ostatnim roku z 53,8 pkt do 62 pkt. Mimo to, powściągliwość w podnoszeniu cen w sektorze przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego świadczy o tym, że zagrożenie zmniejszenia popytu, wynikające ze spowolnienia gospodarczego w naszym najbliższym otoczeniu nakazuje utrzymanie konkurencyjności cenowej i zaniechanie podwyżek nawet kosztem niższych zysków. Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach przedsiębiorstwa oceniają, iż ich pozycja konkurencyjna na światowych rynkach uległa zdecydowanemu pogorszeniu" - czytamy w materiale.

"Przybyło konsumentów spodziewających się wzrostu inflacji w co najmniej dotychczasowym tempie (wzrost o ok. 7 pkt proc. w stosunku do początku roku), zmniejszył się zaś odsetek tych osób, które uważały że inflacja będzie rosła wolniej niż dotychczas, pozostanie na dotychczasowym poziomie lub będzie spadała (spadek o ponad 3 pkt proc.)" - ocenia Biuro.