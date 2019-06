BIEC: WWK wzrósł o 0,3 pkt w VI, na razie nie grozi raptowne spowolnienie

"Od marca br. wskaźnik wyraźnie obniżał się, wskazując tym samym na pogarszanie się perspektyw rozwojowych. Niemniej jednak aktualne wartości wskaźnika nie odbiegają zbytnio od tych sprzed roku. Można więc sądzić, że gospodarka wytraciła swój impet wzrostowy, jednak na razie nie zagraża jej raptowne spowolnienie, zaś perspektywy jej dalszego rozwoju w dużym stopniu zależą od koniunktury w naszym najbliższym otoczeniu, w szczególności od aktywności gospodarki niemieckiej. Jeśli chodzi o czynniki wewnętrzne determinujące rozwój to należy pamiętać, że główną siłą napędową dotychczasowego rozwoju był popyt wewnętrzny. Siła jego stymulowania słabnie wraz ze wzrostem cen, w szczególności cen żywności. Jednocześnie spodziewać się można, że polityka stymulowania spożycia indywidualnego wygaśnie po najbliższych wyborach parlamentarnych, co umniejszy skalę jego wpływu na aktywność gospodarki" - czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych WWK, w tym miesiącu trzy poprawiły się w niewielkim stopniu w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca, dwie pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego a trzy uległy pogorszeniu.

"W czerwcu ponownie obniżyło się tempo napływu nowych zamówień i dotyczyło ono głównie zamówień kierowanych na rynek krajowy. Zamówienia zagranicznie nie zmieniły się znacząco w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. Znamienny jest również znaczący spadek zamówień na trwałe dobra konsumpcyjne, co może być jednym z pierwszych symptomów zmniejszania się popytu konsumpcyjnego. Wobec drożejącej żywności konsumenci rezygnują z wydatków na inne cele, między innymi na dobra trwałego użytku. Istotny spadek zamówień dotyczył również dóbr inwestycyjnych. Wskaźnik napływu nowych zamówień na dobra inwestycyjne spadł blisko czterokrotnie w stosunku do sytuacji z początku tego roku" - czytamy dalej.