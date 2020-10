BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 7,1% więcej r/r kredytów ratalnych we wrześniu

"W porównaniu do kredytów gotówkowych o wiele lepiej wygląda sytuacja w przypadku kredytów ratalnych. W ich przypadku w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowaliśmy dodatnie dynamiki sprzedaży: odpowiednio (+1,4%) oraz (+0,8%). I jest to jedyna grupa produktowa w przypadku, której wystąpiły dodatnie dynamiki. Wynika to z faktu, że ten rodzaj kredytów dla udzielającego banku jest dużo bezpieczniejszy od kredytów gotówkowych, co ma swoje odzwierciedlenie w poziomie szkodowości. Inne jest również ich przeznaczenie, kredyty gotówkowe służą bardziej uzupełnieniu bieżącego budżetu domowego, zaś ratalne wiążą się z nabywaniem na raty dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, sprzętu RTV/AGD, innej elektroniki czy mebli, a także samochodów. Wzrost liczby udzielonych kredytów ratalnych należy wiązać z m.in. dużymi akcjami promocyjnymi proponowanymi przez firmy zajmujące się handlem elektroniką, sprzętem RTV/AGD czy meblami" - powiedział główny analityk BIK

Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.